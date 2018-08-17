Bursaspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    sahasında 'u ağırlıyor

    Bursaspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor

    Spor Toto ’in 2'nci haftasında , yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ’u ağırlayacak. Saat 19.15’te başlayacak olan mücadelede düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise .

    KALKAVAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR
    Kalkavan'ın yönettiği maçlarda , 17 karşılaşmada 5'er galibiyet ve beraberlik alırken, 7 maçta ise mağlup oldu. ise Kalkavan'ın düdük çaldığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrıldı. , son olarak iki takımın 2012-13 sezonunda ligde karşılaştığı maçı yönetirken, Bursa'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazanmıştı.

    LİGDEKİ 22 MAÇTA SADECE 1 BERABERLİK
    Bursaspor ve Kayserispor daha önce 'de 22 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların sadece biri beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor 10, Kayserispor ise 11 maçtan galibiyetle ayrıldı. Kayserispor'u evinde ağırladığı ilk iki maçı kaybeden yeşil beyazlılar, sonrasında rakibiyle oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı, diğer mücadelede ise mağlup oldu. Söz konusu 9 maçın ise 6'sında Bursaspor kalesini gole kapadı.

    TİMSAH LİGDE İLK KEZ TARAFTARI KARŞISINDA
    Bu sezon ilk kez ligde seyircisiyle buluşacak olan Bursaspor'un son maçlardaki iç saha performansı ise iç açıcı değil. Yeşil beyazlılar, sahasındaki son 10 Süper Lig maçının yalnızca 3'ünü kazanabildi. 3 maçta ise 1 puana razı olan , 4 karşılaşmada ise mağlup oldu. Buna karşın Kayserispor ise Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybetti; bu Kayserispor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda yaşadığı en uzun mağlubiyet serisi oldu.

    STANCU DÖNÜYOR
    Bursaspor özellikle ligin ilk haftasında deplasmanda oynadığı maçında hücum anlamında zaaflarıyla öne çıkmıştı. Oyun kurmakta zorlanan yeşil beyazlılar, ligin ilk haftasında rakip ceza sahasında sadece 9 kez topla buluşarak bu alanda ligin en kötüsü oldu. Ancak Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bogdan Stancu iyileşirken, Rumen golcü Kayserispor'a karşı ilk 11'de maça başlayacak. Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'un cezası devam ederken, Abdullahi Shehu da forma giyemeyecek.

    KIRMIZI ALARM
    İki takım arasında oynanan maçlarda dikkat çeken bir başka nokta ise çıkan kırmızı kartlar. Son 13 randevuda 11 çıktı. Bu kartların özellikle 7'si Bursaspor cephesine gösterilirken, 6 kırmızı kartın deplasman maçlarında çıkması da gözlerden kaçmadı. Buna karşın geçtiğimiz sezon ligde oynanan her iki maçta da kırmızı kart çıkmadı.

    1. 17.8.2018 12:16
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