Samet Aybaba’dan forvet transferi açıklaması – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’dan forvet transferi açıklaması

    Samet Aybaba’dan forvet transferi açıklaması

    Bursaspor Teknik Direktörü , forvet transferinin gelecek hafta oynanacak maçına yetişeceğini söyledi.

    'in 2. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanda sakatlıkları süren Shehu ve Onur Atasayar yer almadı. Bugün sağlık kontrolünden geçen yeşil-beyazlıların yeni transferi Henri Saivet ise işlemlerinin henüz tamamlanması sebebiyle antrenmana katılamadı.

    "YÜKSEK TEMPODA OYNAMAK İSTEYECEĞİZ"
    Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Önümüzde zorlu bir maç var. Kendi seyircimiz önünde daha iyi şeyler yapıp maçı kazanmak isteyeceğiz. Yüksek tempoda oynamak isteyeceğiz. Geçen senenin iyi takımlarından biri. İyi takviyeler yaptılar. İyi teknik heyetle de çalışıyorlar. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Arkadaşların coşkuları, takımdaşlıkları giderek artıyor. İnşallah iyi bir başlangıç olur bizim için ve bayram öncesi keyifli bir hafta sonu geçiririz" dedi.

    "TİTİ GİTTİĞİNDE BİZ STOPER ALSAYDIK ŞİMDİ HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR OLACAKTIK"
    Ekong'un İtalyan ekibi Udinese'ye transferini de değerlendiren Aybaba, "Kulüplerin normalde değerini bulduğunda her oyuncuyu verme gibi bir lüksünün olduğuna ben inanıyorum. Biz o boşalan yerleri çabuk ve hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyordu. Biz orada hata yaptık. Titi gittiğinde biz stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık ama maalesef onun yerine oyuncu koyamadık. O yüzden Ekong da gidince o bölgede bir sıkıntımız var. Genç arkadaşlarımız var. Sanki ileriyi görüp de hazırlık maçlarında oynattığımız bir stoper arkadaşımız var. Onu deneyeceğiz. Biz takım halinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bir mevkideki eksiklik bizi etkiler mi, belki etkiler ama takım bütünlüğü ile onu da hallederiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    "FORVET TRANSFERİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OYNAYACAĞIMIZ MAÇA YETİŞİR"
    çalışmaları ile ilgili de konuşan Aybaba, "4-5 oyuncu gibi transfer ihtiyacımız duruyor. Bir tane stoper alacağız. Diğer oyuncularla ilgili de hızlı bir çalışma var. Bugün Saivet geldi. İşlemleri bitiyor şimdi. Orta saha için de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya mı kenara mı diye düşünüyoruz. İki de stoper alacağız. Forvet transferi de önümüzdeki hafta oynayacağımız maça yetişir büyük ihtimalle" diye konuştu.

    "KUBİLAY'I YURT DIŞINA VERMEK İSTİYORUZ"
    Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili çıkan transfer haberlerini de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Kubilay'a teklifler var. Biz onu yurt dışına vermek istiyoruz. Değerli bir oyuncu. Böyle yerli oyuncu yetişmiyor ama bizim şehirde bir takım şeyleri kaybetmiş Kubilay. Moral, motivasyonunun artması lazım. Kendi kalitesini de göstermesi lazım. Onun için de ona en uygun yer diye düşünüyorum. O yüzden o bölge ile ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah gerçekleştirir ve tekrar döndürürüz onu" dedi.
    1. 16.8.2018 20:53
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