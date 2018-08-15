Saivet’te mutlu son
Bursaspor'un uzun süredir gündemindeki Senegalli futbolcu Henri Saivet ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Bursaspor'un uzun süredir gündemindeki Senegalli futbolcu Henri Saivet ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Bonservisi İngiltere Premier Lig takımı Newcastle'da bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak Sivasspor'da geçiren 27 yaşındaki 10 numaranın, sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeye imzayı atacağı öğrenildi.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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