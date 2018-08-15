Saivet’te mutlu son – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Saivet’te mutlu son

    Saivet’te mutlu son

    'un uzun süredir gündemindeki Senegalli futbolcu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

    'un uzun süredir gündemindeki Senegalli futbolcu ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Bonservisi takımı Newcastle'da bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak 'da geçiren 27 yaşındaki 10 numaranın, sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeye imzayı atacağı öğrenildi.

    1. 15.8.2018
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