Saivet’te mutlu son

Bursaspor'un uzun süredir gündemindeki Senegalli futbolcu Henri Saivet ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Bonservisi İngiltere Premier Lig takımı Newcastle'da bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak Sivasspor'da geçiren 27 yaşındaki 10 numaranın, sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeye imzayı atacağı öğrenildi.