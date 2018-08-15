Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş kiralandı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da kiralandı

    Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş kiralandı

    'da bir türlü beklentilere cevap veremeyen forvet oyuncusu , 2'nci Lig 'ta mücadele veren Menemenspor'a kiralandı.

    ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu 'un, Menemenspor'a 1 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Yeşil beyazlı takımda 'de 41, 'nda ise 11 olmak üzere toplam 52 maça çıkan genç forvet oyuncusu, 11 gol attı, 5 de asist kaydetti. Son olarak MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında yeşil beyazlı formayı giyen Kubilay Kanatsızkuş, performansı nedeniyle taraftardan tepki görmüş ve da Kubilay'ı kiralık olarak vereceklerini belirtmişti.

    1. 15.8.2018 11:39
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