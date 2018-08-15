Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş kiralandı
Bursaspor'da bir türlü beklentilere cevap veremeyen forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Menemenspor'a kiralandı.
Bursaspor ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'un, Menemenspor'a 1 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Yeşil beyazlı takımda Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda ise 11 olmak üzere toplam 52 maça çıkan genç forvet oyuncusu, 11 gol attı, 5 de asist kaydetti. Son olarak MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında yeşil beyazlı formayı giyen Kubilay Kanatsızkuş, performansı nedeniyle taraftardan tepki görmüş ve Teknik Direktör Samet Aybaba da Kubilay'ı kiralık olarak vereceklerini belirtmişti.
- 15.8.2018 11:39
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 8
Yorum
cengiz dersimli ali koç volkan konusunda duygusal davrandı hal bu ki koca şirketler yöneten Ali Koç bilmeliydi duygusallıkla iş yapılmaz...
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
''Burası Kadıköy'' Ümitle Ankarayı Umutla Bursayı Bülentle Akhisarı yenersiniz yabancı hakemle Vardar Östersunds Arnavutluku yenebilir misiniz?
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
Yalnız bir eksik var Ali Palabıyık Halil Umut Meler Ümit Öztürk Fırat Aydınus
Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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