Bursaspor’da Stancu yeniden takıma döndü
Bursaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor. Yeşil-beyazlılarda, uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Bogdan Stancu, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
STANCU TAKIMA DÖNDÜ
Yeşil-beyazlılarda bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve ilk hafta oynanan Fenerbahçe müsabakasında da forma giyemeyen Bogdan Stancu, sakatlığının iyileşmesinin ardından akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor, yarın akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 14.8.2018 20:23
- Güncelleme: 14.8.2018 20:23
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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