Bursaspor’da Stancu yeniden takıma döndü – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ’da Stancu yeniden takıma döndü

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da Stancu yeniden takıma döndü

    ’da maçı hazırlıkları sürüyor. Yeşil-beyazlılarda, uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan , akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

    'in 2. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İstasyon çalışmaları ile başlayan antrenman topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti.

    STANCU TAKIMA DÖNDÜ
    Yeşil-beyazlılarda bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve ilk hafta oynanan müsabakasında da forma giyemeyen , sakatlığının iyileşmesinin ardından akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

    , yarın akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 14.8.2018 20:23
    2. Güncelleme: 14.8.2018 20:23
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