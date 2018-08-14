Aybaba’dan U21 takımına yakın takip – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Aybaba’dan U21 takımına yakın takip

    Aybaba’dan U21 takımına yakın takip

    , Kuveyt’in takımı ile oynadığı hazırlık maçında genç oyuncuları gözlem altına aldı.

    'un U21 takımı, hazırlık maçında Kuveyt'in takımıyla Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde karşılaştı. A takım ve ekibinin de yakından takip ettiği karşılaşmada A takım kadrosunda bulunan Muhammed Şengezer, Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz ve Kubilay Kanatsızkuş mücadelede forma giydi. İlk yarısı 'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar, 3-0'lık skorla galip tamamladı.
    1. 14.8.2018 20:18
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