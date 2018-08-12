Bursaspor'dan 'koç kesme' paylaşımı!
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'dan 2. '' paylaşımı!

    Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!

    , resmi internet sitesinden kesilen bir görsel paylaştı

    kulübü, 2 gün önce paylaşılan kurban kesme haberindeki görseli, dün gece yayımlanan ve ardından kaldırılan bildirinin yerine koydu.

    1. 12.8.2018 12:18
    2. Güncelleme: 12.8.2018 12:19
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