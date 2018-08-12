- 12.8.2018 12:18
- Güncelleme: 12.8.2018 12:19
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Bursaspor'dan çok sert açıklama! Fenerbahçe...
Toplam 3
Yorum
Aslan Bursanin canini VARla yaktilar!
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Barış Alıcı’ya büyük destek!
Toplam 2
Yorum
joker62 Oynadıkça daha iyi olur.Biraz dağınık ve teknik biraz zayıf.Fakat özverili ve çalışkan.Ayrıca sorumluluk üstleniyor
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Giuliano: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
Toplam 1
Yorum
Aslan Benfica macindada ayni sekilde elle oynayin bakin penalti veriyorlarmi vermiyorlarmi görün!
Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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