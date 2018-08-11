Bursaspor’da Necid sürprizi – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’da Necid sürprizi

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da Necid sürprizi
    BUGÜN saat 21.45'te 'ye konuk olacak 'da ilk 11 büyük oranda netleşirken, teknik direktör 'nın forvette kararsızlık yaşadığı belirtildi. Bogdan Stancu'nun durumu belirsizliğini korurken, son anda takımda kalan Çekyalı golcü Tomas Necid'in sürpriz bir şekilde 11'de çıkabileceği kaydedildi.
    1. 11.8.2018
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