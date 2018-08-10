Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ'ın iştiraklerinden Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 3 milyon TL destekle Bursaspor'un forma ön alanının sponsoru oldu.

"BURSASPOR HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ!"



Sponsorluk açıklaması, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursaspor Başkanı Ali Ay tarafından birlikte yapıldı. Bursaspor'un Bursa'da yaşayan herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, takıma destek olmayı görev bildiklerini söyledi. Başkan Aktaş, sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını diledi. Bursaspor Başkanı Ali Ay ise Büyükşehir Belediyesi'nin rüzgarını her zaman arkalarında hissettiklerini belirterek, verilen reklam desteği nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

"FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, sponsorluk anlaşmasının Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa ve Bursaspor'a verdiği değerin bir nişanesi olduğunu belirtti. Formanın en değerli alanı olan göğüs bölgesine verilen reklamın bedelinin 3 milyon TL olduğunu ifade eden, formanın sırt kısmıyla alakalı sponsorluk görüşmelerinin ise sürdüğünü kaydeden Başkan Aktaş, "Ben de o konuda destek vermeye çalışıyorum. O da sonuçlanırsa, arzu ederiz ki Fenerbahçe maçında hem göğüs reklamı hem de sırt reklamıyla beraber güzel bir şekilde Bursa'nın değerlerini tüm Türkiye'ye sergileriz. Bütün arzumuz, heyecanımız bu" dedi. Başkan Aktaş, Bursa'nın farklı bir değeri göğüs sponsoru olmak isterse BUDO reklamından feragat edebileceklerini dile getirdi.



Çorap, şort ve kol isim haklarından sonra forma önü reklamını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bursaspor Başkanı Ali Ay ise sağlanan destekten ötürü Başkan Aktaş'a teşekkür etti.