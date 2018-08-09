Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma kol sponsoruluğu için Erikli firması ile anlaşma imzalandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyesi Onur Özselek, Erikli-Nestle Waters Türkiye Pazarlama Direktörü Tolga Ünvan, firmanın Türkiye teknik direktörü Sami Bulut ve Türkiye tedarik zinciri direktörü Raif Koral katıldı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, yaptığı konuşmada, son günlerdeki işbirliği anlaşmalarına iki sezondur birlikte oldukları çok önemli bir markayı daha eklediklerini söyledi.

Yeni sezonda formaların kolunda Erikli'nin yer alacağını anlatan Ay, şunları kaydetti:

''Erikli, daha önce olduğu gibi bu yıl da su sponsorluğumuzu yapmaya devam edecek. Bu topraklarda doğmuş, 50 yılı aşan yolculuğunda Bursa'dan Türkiye'ye, ülkemizden dünyaya açılan dev bir marka haline gelerek şehrimizin iftiharı olmuş Erikli'nin, bu sezon da kulübümüze omuz vermesi ve yanımızda durması bizleri son derece mutlu etti. Bu örnek dayanışma için hem su, hem de gurur kaynağımız Erikli'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu anlaşma diğer firmalara da örnek olur.''

Ünvan: "Bursaspor'u desteklemekten mutluluk duyuyoruz"

Erikli-Nestle Waters Türkiye Pazarlama Direktörü Tolga Ünvan, Bursaspor'un sadece bir kulüp değil, bir kültür olduğunu belirtti.

Bursaspor'un 55 yıllık mazisinin Türk futbolu için çok önemli dönüm noktalarından birini içerdiğini anlatan Ünvan, şöyle konuştu:

''İnancın, azmin, Bursa şehrinin ve taraftarının gücüyle kazanılan Süper Lig şampiyonluğu, Bursaspor'un adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bu vesileyle Bursaspor sadece futbol alanında değil, Türk sporunun çeşitli branşlarındaki birçok sporcuya ve takıma bir hayalin nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterdi. İnanarak ve çalışarak başarıya nasıl ulaşılabileceği anlamında ilham kaynağı oldu. Yeni sezonda da bu güçlü camianın yanında olmaktan, Erikli olarak Bursaspor'u desteklemekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Heyecanlıyız, coşkuluyuz ve Bursaspor'un harika bir sezon geçireceğine güvenimiz her zaman olduğu gibi tam."

Konuşmaların ardından Bursaspor ile Erikli firması arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.