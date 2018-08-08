Omeruo müjdesi
Titi’yi Göztepe’ye veren Bursaspor, geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak oynayan Chelsea’den stoper Omeruo’yla el sıkıştı
Dört koldan transfere hız veren Bursaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoperi Titi'yi Göztepe'ye veren Timsah, yerine bonservisi Chelsea'de bulunan Kenneth Omeruo'yu alıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı stoperle büyük oranda anlaştıklarını belirten İkinci Başkan Cem Öztürk, "Omerou kiralık olarak yüzde 80-90 oldu gibi, 600-700 bin Euro civarında anlaştık. Saviet transferi de bizim elimizde istersek olacak" diye müjdeyi verdi. Öte yandan yeşil- beyazlıların, gündemindeki golcü Seydou Doumbia için teklif yükselttiği ve görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.
NECİD DÖNÜYOR
Bursaspor yönetimi, Samet Aybaba'nın yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışan Çekyalı milli golcü Tomas Necid için yeniden takıma dahil edilmesi önerisinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. F.Bahçe maçı öncesinde Timsah'ta elde kalan golcülerden Stancu sakat, Kubilay da 2 maç cezalı durumda.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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