Omeruo müjdesi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Omeruo müjdesi

    Omeruo müjdesi

    ’yi ’ye veren , geçen sezon ’da kiralık olarak oynayan ’den stoper Omeruo’yla el sıkıştı

    Dört koldan transfere hız veren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoperi 'yi 'ye veren Timsah, yerine bonservisi 'de bulunan Kenneth Omeruo'yu alıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı stoperle büyük oranda anlaştıklarını belirten İkinci Başkan Cem Öztürk, "Omerou kiralık olarak yüzde 80-90 oldu gibi, 600-700 bin Euro civarında anlaştık. Saviet transferi de bizim elimizde istersek olacak" diye müjdeyi verdi. Öte yandan yeşil- beyazlıların, gündemindeki golcü Seydou Doumbia için teklif yükselttiği ve görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

    NECİD DÖNÜYOR
    yönetimi, 'nın yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışan Çekyalı milli golcü Tomas Necid için yeniden takıma dahil edilmesi önerisinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. F.Bahçe maçı öncesinde Timsah'ta elde kalan golcülerden Stancu sakat, Kubilay da 2 maç cezalı durumda.

    1. 8.8.2018
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