Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda tedavisi devam eden Bogdan Stancu antrenmanda yer almazken, tedavisi sona eren Allano Lima takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiralanan Tunay Torun ise takımdan ayrı koştu.
Bursaspor, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 8.8.2018 22:26
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
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