Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    'in ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda tedavisi devam eden Bogdan Stancu antrenmanda yer almazken, tedavisi sona eren Allano Lima takımla çalıştı.

    'den 1 yıllığına kiralanan ise takımdan ayrı koştu.

    , yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 8.8.2018 22:26
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