Bursaspor, Tunay Torun'u kiraladı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , 'u kiraladı

    Bursaspor, Tunay Torun'u kiraladı

    , 'den 'u 1 yıllığına kiraladı.

    Transferde hareketli günler geçiren , yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, 'den 'u 1 yıllığına kiraladı. Menajeriyle birlikte Tesisleri'ne gelen Tunay Torun, yeşil beyazlı yönetim ile yaptığı görüşme sonunda kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bursaspor Kulübü de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunay Torun için, "Ailemize hoş geldin" ifadesine yer verdi. Tecrübeli oyuncu akşam saatlerindeki idmana yetiştirilemezken, yarından itibaren yeşil beyazlı ekibin antrenmanlarına katılabileceği öğrenildi.

    Deneyimli oyuncunun 700 bin Euro'luk yıllık ücretinin bugünkü kurdan hesaplanarak Türk Lirası olarak ödeneceği belirtildi.

    1. 8.8.2018 21:23
    2. Güncelleme: 8.8.2018 21:23
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