Transferde hareketli günler geçiren Bursaspor, yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Medipol Başakşehir'den Tunay Torun'u 1 yıllığına kiraladı. Menajeriyle birlikte İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Tunay Torun, yeşil beyazlı yönetim ile yaptığı görüşme sonunda kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bursaspor Kulübü de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunay Torun için, "Ailemize hoş geldin" ifadesine yer verdi. Tecrübeli oyuncu akşam saatlerindeki idmana yetiştirilemezken, yarından itibaren yeşil beyazlı ekibin antrenmanlarına katılabileceği öğrenildi.

Deneyimli oyuncunun 700 bin Euro'luk yıllık ücretinin bugünkü kurdan hesaplanarak Türk Lirası olarak ödeneceği belirtildi.