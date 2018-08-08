Bursaspor, Tunay Torun'u kiraladı
Bursaspor, Medipol Başakşehir'den Tunay Torun'u 1 yıllığına kiraladı.
Transferde hareketli günler geçiren Bursaspor, yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Medipol Başakşehir'den Tunay Torun'u 1 yıllığına kiraladı. Menajeriyle birlikte İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Tunay Torun, yeşil beyazlı yönetim ile yaptığı görüşme sonunda kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bursaspor Kulübü de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunay Torun için, "Ailemize hoş geldin" ifadesine yer verdi. Tecrübeli oyuncu akşam saatlerindeki idmana yetiştirilemezken, yarından itibaren yeşil beyazlı ekibin antrenmanlarına katılabileceği öğrenildi.
Deneyimli oyuncunun 700 bin Euro'luk yıllık ücretinin bugünkü kurdan hesaplanarak Türk Lirası olarak ödeneceği belirtildi.
- 8.8.2018 21:23
- Güncelleme: 8.8.2018 21:23
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
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