Bursaspor’da Necid ve Kembo yeniden takıma döndü
Bursaspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi hücum hattına yapılacak transferlerin gecikmesi üzerine Samet Aybaba’nın daha önce kadroda düşünmediğini açıkladığı ve takımla çalışmayan Necid ve Kembo, yeniden takıma dahil edildi.
İki oyuncunun da tekrar takıma katılmaları yönünde tecrübeli çalıştırıcıyla görüşen Bursaspor yönetimi, olumlu yanıt aldı. Bu gelişmenin üzerine Necid ve Jires Kembo, akşam saatlerinde yapılan antrenmana katıldı.
- 7.8.2018 20:18
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
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