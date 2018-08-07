Bursaspor, forma satışlarında hayal kırıklığı yaşıyor
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    , forma satışlarında hayal kırıklığı yaşıyor

    Bursaspor, forma satışlarında hayal kırıklığı yaşıyor

    ’da transferdeki belirsizlik ve hazırlık maçlarındaki oynanan forma satışlarına da yansıdı.

    öncesi kadrosundan birçok oyuncu ile yollarını ayırmasına rağmen yalnızca Atanasov, Badji, ve Lima'yı kadrosuna katan yeşil-beyazlılarda, transferdeki belirsizlik ve hazırlık maçlarında oynanan forma satışlarına da yansıdı.

    Bursasporlu taraftarların, iki hafta önce 135 TL'den satışa sunulan yeni sezon formalarından şu ana kadar 1450 adet dolayında satın aldığı öğrenildi.

    1. 7.8.2018 10:17
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