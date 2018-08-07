Bursaspor, forma satışlarında hayal kırıklığı yaşıyor
Bursaspor’da transferdeki belirsizlik ve hazırlık maçlarındaki oynanan futbol forma satışlarına da yansıdı.
Yeni sezon öncesi kadrosundan birçok oyuncu ile yollarını ayırmasına rağmen yalnızca Atanasov, Badji, Aytaç Kara ve Lima'yı kadrosuna katan yeşil-beyazlılarda, transferdeki belirsizlik ve hazırlık maçlarında oynanan futbol forma satışlarına da yansıdı.
Bursasporlu taraftarların, iki hafta önce 135 TL'den satışa sunulan yeni sezon formalarından şu ana kadar 1450 adet dolayında satın aldığı öğrenildi.
- 7.8.2018 10:17
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Phillip Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz
Toplam 4
Yorum
TCelcius Korkudan ödünüz kopuyorda işinize gelmiyor itiraf etmek kimin ruhuyla sahada olacaksınız bilmem ama BENFİCA ruhunuzu düdükleyecek o garanti.
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Zargo Toure ısınıyor
Toplam 1
Yorum
makber unal hoca kendını bıtırmek ıstemıyorsan basaksefır macından mustafa akbaşı kesersın..bu adam nasıl futbolcu oldu
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR 18 Takıma , sol bek, stoper, ve bir forvet alamaz isek yine verem bahçe olmaya devam edeceğiz, BAŞKANDAN RİCAMIZ BU İŞİ KISA SÜREDE ÇÖZMES,
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