Bursa'da şov zamanı!
“En geç çarşamba günü üç oyuncuyu getireceğiz” diyen Başkan Ali Ay’ın kast ettiği isimlerin Doumbia, Nielsen, Mossoro ya da Saivet olduğu öğrenildi.
TİTİ'NİN YERİNE NİELSEN
Başkan Ay, "Bütçemiz belli fakat artık istenilen oyuncuları bütçeye bakmaksızın almamız gerekiyor. Bu akşam toplantıyı yapacağız ve en geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz" dedi. Ali Ay'ın kast ettiği isimlerin Sporting Lizbon'un 30 yaşındaki Fildişili golcüsü Doumbia, Malmö'nün 30 yaşındaki Danimarkalı stoperi Nielsen, Newcastle'ın 27 yaşındaki Senegalli maestrosu Saivet veya Başakşehir'in 35 yaşındaki 10 numarası Mossoro olduğu öğrenildi
'ETO'O'YA 2 MİLYON EURO VERMEM'
Başkan Ali Ay, adı Bursaspor ile anılan, Konyaspor'la sözleşmesini fesheden Samuel Eto'o konusunu da açıklık getirdi. Başkan Ay, "Eto'o ile alakalı çıkan haberler kesinlikle asılsız. Menajerlerin yaptığı bir oyun ve kaldı ki 2 milyon euro'yu bu futbolcuya vermem" ifadelerini kullandı.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
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