Bursa'da şov zamanı! – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Bursa'da şov zamanı!

    Bursa'da şov zamanı!

    “En geç çarşamba günü üç oyuncuyu getireceğiz” diyen Başkan ’ın kast ettiği isimlerin Doumbia, Nielsen, ya da Saivet olduğu öğrenildi.

    Transferde bu zamana kadar sadece 4 ismi kadrosuna katabilen , atağa kalktı. Stephane Badji, Allano Lima, Jani Atanasov ve 'yı alan Timsah'ta Başkan , Tesisleri'nde Uludağ OSB ile yapılan işbirliği toplantısında müjdesi verdi. Ankaragücü'ne 2-0 yenilen takımın ortaya koyduğu futbolun kimseyi tatmin etmediğini vurgulayan Ay, bütçeye bakmaksızın şartları zorlayacaklarını söyledi.

    TİTİ'NİN YERİNE NİELSEN
    Başkan Ay, "Bütçemiz belli fakat artık istenilen oyuncuları bütçeye bakmaksızın almamız gerekiyor. Bu akşam toplantıyı yapacağız ve en geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz" dedi. 'ın kast ettiği isimlerin 'un 30 yaşındaki Fildişili golcüsü Doumbia, Malmö'nün 30 yaşındaki Danimarkalı stoperi Nielsen, Newcastle'ın 27 yaşındaki Senegalli maestrosu Saivet veya 'in 35 yaşındaki 10 numarası olduğu öğrenildi

    'ETO'O'YA 2 MİLYON EURO VERMEM'
    Başkan Ali Ay, adı ile anılan, 'la sözleşmesini fesheden Samuel Eto'o konusunu da açıklık getirdi. Başkan Ay, "Eto'o ile alakalı çıkan haberler kesinlikle asılsız. Menajerlerin yaptığı bir oyun ve kaldı ki 2 milyon euro'yu bu futbolcuya vermem" ifadelerini kullandı.
    1. 7.8.2018
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