Bursaspor'a şort sponsoru
Bursaspor Kulübü, 2018-2019 sezonu için Atış Yapı ile şort sponsorluğu anlaşmasına vardı.
"Doğduğumuz kentte, doğal rengimiz yeşil-beyaz. Yeni bir lig maratonu için geri sayım başlarken Bursasporumuzla bu şölene ortak oluyoruz. Atış Yapı Timsah'ın forma sponsoru. Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. Yaşasın spor aşkı"
Anlaşmanın detayı hakkında bilgilendirme yapılmadı.
- 6.8.2018 13:56
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Toplam 16
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tutkun61 Valla hiç de öyle umut vermedi açıkcası.Sağa sola pas yapmaktan başka bie izlemedik.Takım oynuyor ama taktik yok bam bam bam.Hep böyle olmaz
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