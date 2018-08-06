Bursaspor'a şort sponsoru
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'a şort sponsoru

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'a şort sponsoru

    Kulübü, 2018-2019 sezonu için ile şort sponsorluğu anlaşmasına vardı.

    Yeni sezon öncesi henüz forma sponsoru bulamayan yeşil-beyazlı kulüp, şort sponsorluğu konusunda ile anlaşma sağladı. 'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Doğduğumuz kentte, doğal rengimiz yeşil-beyaz. Yeni bir lig maratonu için geri sayım başlarken Bursasporumuzla bu şölene ortak oluyoruz. Atış Yapı Timsah'ın forma sponsoru. Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. Yaşasın spor aşkı"
    Anlaşmanın detayı hakkında bilgilendirme yapılmadı.
    1. 6.8.2018 13:56
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