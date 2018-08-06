Bursaspor, Doumbia ve Cisse'den vazgeçti
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Doumbia ve Cisse'den vazgeçti

    Bursaspor, Doumbia ve Cisse'den vazgeçti

    , daha önce gündeminde yer alan Doumbia ve Cisse transferinden vazgeçti.

    'da santrfor mevkisi için çalışmalar sürerken, yeşil beyazlı kulüp bu noktada Seydou Doumbia ve 'yi gündemine aldı. Ancak her iki oyucunun yüksek maliyetinden dolayı bir girişimde bulunulmayacağı öğrenildi.


    Bu akşam gündemindeki oyuncuları görüşecek olan yeşil-beyazlılarda başkan Ali Ay, Omeuro ve Nielsen için yazışmaların yapıldığını ve kulüplerinden haber beklediklerini belirtirken, Mossoro ve Henri Saivet'in de gündemlerinde olduğunu ifade etmişti.

    1. 6.8.2018 16:46
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