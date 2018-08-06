Bursaspor, Doumbia ve Cisse'den vazgeçti
Bursaspor, daha önce gündeminde yer alan Doumbia ve Cisse transferinden vazgeçti.
Bursaspor'da santrfor mevkisi için çalışmalar sürerken, yeşil beyazlı kulüp bu noktada Seydou Doumbia ve Papiss Cisse'yi gündemine aldı. Ancak her iki oyucunun yüksek maliyetinden dolayı bir girişimde bulunulmayacağı öğrenildi.
Bu akşam transfer gündemindeki oyuncuları görüşecek olan yeşil-beyazlılarda başkan Ali Ay, Omeuro ve Nielsen için yazışmaların yapıldığını ve kulüplerinden haber beklediklerini belirtirken, Mossoro ve Henri Saivet'in de gündemlerinde olduğunu ifade etmişti.
- 6.8.2018 16:46
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
Yorum
SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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