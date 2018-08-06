Bursaspor'da santrfor mevkisi için çalışmalar sürerken, yeşil beyazlı kulüp bu noktada Seydou Doumbia ve Papiss Cisse'yi gündemine aldı. Ancak her iki oyucunun yüksek maliyetinden dolayı bir girişimde bulunulmayacağı öğrenildi.



Bu akşam transfer gündemindeki oyuncuları görüşecek olan yeşil-beyazlılarda başkan Ali Ay, Omeuro ve Nielsen için yazışmaların yapıldığını ve kulüplerinden haber beklediklerini belirtirken, Mossoro ve Henri Saivet'in de gündemlerinde olduğunu ifade etmişti.