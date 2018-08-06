Bursaspor Başkanı Ali Ay transferlere ilişkin yaptığı açıklamada, "En geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz. Doumbia ve Nielsen ile yazışmalarımızı tamamladık, son rötuşlar yapılıyor" dedi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Uludağ OSB ile yapılan işbirliğinde transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Camiadan sabırlı olması dileğini yineleyen başkan Ali Ay, MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında ortaya konan oyunun kimseyi tatmin etmediğine değinerek, "Bizde yanlış yapmak istemiyoruz. Bütçemiz belli fakat artık istenilen oyuncuları bütçeye bakmaksızın almamız gerekiyor. Bu akşam toplantıyı yapacağız ve en geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz" dedi.
Atiker Konyaspor ile yollarını ayıran ve Bursaspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Samuel Eto'o için de Bursaspor Başkanı Ay, " Eto'o ile alakalı çıkan haberler kesinlikle asılsız. Menajerlerin yaptığı bir oyun ve kaldı ki 2 milyon Euro'yu bu futbolcuya vermem" diye konuştu.
Öte yandan Bursaspor'un Doumbia ve Nielsen transferinin ardından Henri Saivet'i de kadroya katması bekleniyor.
- 6.8.2018 13:29
- Güncelleme: 6.8.2018 14:04
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 9
Yorum
BJK BAŞKAN HAKLI DEMİRÖREN DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞI İCRAYA VERDİ OYNAMADAN BİR TON PARA ALDI NİHAT HAKKATEN TEFECİDEN DAHA KÖTÜSÜN...
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Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu - GENİŞ ÖZET İZLE | GOLLER İZLE
Toplam 15
Yorum
savaşan kartal tebrikler akhisarspor hak ettin kupayı aldın.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 9
Yorum
MALCOM X OKTAY VE NİHATA BU ŞARKI GELSİN.. GELİŞİNE SÖZÜM YOK, BENİM AKLIM GİDİŞİNDE.. "BEŞİKTAŞ UNUTMAZ"
Ali Ay'dan transfer müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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