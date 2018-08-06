Ali Ay'dan transfer müjdesi
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'dan müjdesi

    Ali Ay'dan transfer müjdesi

    Başkanı transferlere ilişkin yaptığı açıklamada, "En geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz. ve ile yazışmalarımızı tamamladık, son rötuşlar yapılıyor" dedi.

    Başkanı , Uludağ OSB ile yapılan işbirliğinde gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Camiadan sabırlı olması dileğini yineleyen başkan Ali Ay, MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında ortaya konan oyunun kimseyi tatmin etmediğine değinerek, "Bizde yanlış yapmak istemiyoruz. Bütçemiz belli fakat artık istenilen oyuncuları bütçeye bakmaksızın almamız gerekiyor. Bu akşam toplantıyı yapacağız ve en geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz" dedi.


    ile yollarını ayıran ve Bursaspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Samuel Eto'o için de Bursaspor Başkanı Ay, " Eto'o ile alakalı çıkan haberler kesinlikle asılsız. Menajerlerin yaptığı bir oyun ve kaldı ki 2 milyon Euro'yu bu futbolcuya vermem" diye konuştu.
    Öte yandan Bursaspor'un ve transferinin ardından Henri Saivet'i de kadroya katması bekleniyor.

    1. 6.8.2018 13:29
    2. Güncelleme: 6.8.2018 14:04
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