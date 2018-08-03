Bursaspor'dan transfer açıklaması
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan açıklaması

    Bursaspor'dan transfer açıklaması

    , genç oyuncular ve 'nın kiralık verildiğini, ve Ozan Can Kökçü'nün ise takımdan ayrıldığını açıkladı.

    , genç oyuncularının durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yeşil beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Takımımızda forma giyen genç oyuncularımızdan ile kiralık olarak , ve Ozan Can Kökçü ise bonservisleri ile anlaşma sağlanmıştır. Altyapımızdan yetişen genç orta saha oyuncumuz Emirhan Aydoğan 1 yıllığına İnegölspor'a kiralanmıştır. Geçen sezon başı takımımıza katılan Ozan Can Kökçü bonservisiyle birlikte Giresunspor'a verilmiş olun Ozan'ın bir sonraki satışın bonservis bedelinin %60'ı kulübümün kasasına girecektir. Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezonları farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Enes Ata ise Afjet Afyonspor'a bonservisiyle verilmiştir. Enes'in bir sonraki satış bedelinin %40'ı kulübümüzün olacaktır ve sözleşmeye 3 yıl için opsiyonlu olarak geri alma maddeleri eklenmiştir. Altyapımızda uzun yıllar forma giyen bir başka isim Gökhan Berkay Yıldız ise bonservisiyle Gölcükspor'a verilmiştir. Berkay'ın ise bir sonraki satışından %30'u kulübümüzün olacaktır" ifadelerine yer verildi.

    1. 3.8.2018 15:25
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