Bursaspor, genç oyuncular Emirhan Aydoğan ve Enes Ata'nın kiralık verildiğini, Gökhan Berkay Yıldız ve Ozan Can Kökçü'nün ise takımdan ayrıldığını açıkladı.
Bursaspor, genç oyuncularının transfer durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yeşil beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Takımımızda forma giyen genç oyuncularımızdan Emirhan Aydoğan ile kiralık olarak Enes Ata, Gökhan Berkay Yıldız ve Ozan Can Kökçü ise bonservisleri ile anlaşma sağlanmıştır. Altyapımızdan yetişen genç orta saha oyuncumuz Emirhan Aydoğan 1 yıllığına İnegölspor'a kiralanmıştır. Geçen sezon başı takımımıza katılan Ozan Can Kökçü bonservisiyle birlikte Giresunspor'a verilmiş olun Ozan'ın bir sonraki satışın bonservis bedelinin %60'ı kulübümün kasasına girecektir. Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezonları farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Enes Ata ise Afjet Afyonspor'a bonservisiyle verilmiştir. Enes'in bir sonraki satış bedelinin %40'ı kulübümüzün olacaktır ve sözleşmeye 3 yıl için opsiyonlu olarak geri alma maddeleri eklenmiştir. Altyapımızda uzun yıllar forma giyen bir başka isim Gökhan Berkay Yıldız ise bonservisiyle Gölcükspor'a verilmiştir. Berkay'ın ise bir sonraki satışından %30'u kulübümüzün olacaktır" ifadelerine yer verildi.
- 3.8.2018 15:25
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 4
Yorum
5323417160 olsa ne olur, olmasa ne olur
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Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
Toplam 1
Yorum
5323417160 eleyebilirse tabe :D
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
Toplam 6
Yorum
5323417160 yollarini sasirmislardir :D
Bursaspor'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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