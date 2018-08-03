Aybaba’dan Eto’o itirafı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Aybaba’dan Eto’o itirafı

    Aybaba’dan Eto’o itirafı
    Bursaspor 'dan 'nun transferi hakkında açıklama geldi. Kamerunlu golcünün gündemlerinde olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Doumbia, Cisse, Okaka ve Saivet ile ilgileniyoruz. Bu futbolculara teklifimiz oldu" dedi. Aybaba ayrıcı, Brezilyalı stoperleri Titi için de 'yle görüştükleri bilgisini verdi.
    1. 3.8.2018
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