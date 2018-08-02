Bursaspor’a kiralık yaramıyor
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’a kiralık yaramıyor

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’a kiralık yaramıyor

    Transfer çalışmalarını sürdüren , son yıllarda talip olduğu oyuncuların yüksek bonservis bedelleri nedeniyle kiralama yöntemine gitti. Son 3 sezon içerisinde 6 oyuncuyu kiralayan yeşil beyazlı kulüp, bu noktada aradığını ise bulamadı.

    içerisinde bulunduğu mali kriz ve oyuncuların yüksek bonservis bedelleri nedeniyle birçok kez kiralama yöntemine başvurdu. Son 3 sezona bakıldığında yeşil beyazlıların 6 oyuncuyu kiraladığı görülürken, kulüp bu oyunculardan ise dilediği verimi alamadı. Bu süreçte , , , , Josue ve Hajima Hosagai kulüplerinden kiralanırken, söz konusu oyuncuların bonservisleri alınmadı. , kiralık bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Sow dışında geride kalan diğer oyuncular için kulüplerine ise toplamda 2 milyon 525 bin Euro ödedi.

    Geçtiğimiz sezon Udinese'den , Porto'dan , Shabab Dubai'den , 2016-17 sezonunda Rio Ave'den ve 2015-16 sezonunda ise Porto'dan Josue ile 'den Hajime Hosogai kiralanmıştı.

    ŞİMDİ GÖZLER ALLANO'DA

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    Bursaspor'un bu sezon kiralık olarak kattığı yeni isim olan Brezilyalı Allano Lima'nın performansı merakla bekleniyor. 24 yaşındaki genç oyuncu, Portekiz kulübü Estoril'den kiralandı. Geçtiğimiz sezon 30 maçta 6 gole katkıda bulunan kanat oyuncusu, önceki sezon ise bu kez 10 maçta aynı rakamı yakalamıştı.

    1. 2.8.2018 11:06
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