Bursaspor atağa kalktı
Bursaspor'da Başkan Ali Ay, Senegalli golcü Papiss Cisse (33) ve Newcastle United'ın on numarası Henri Saivet (28) için teklif yaptıklarını söyledi.
Bursaspor'da Başkan Ali Ay, Senegalli golcü Papiss Cisse (33) ve Newcastle United'ın on numarası Henri Saivet (28) için teklif yaptıklarını söyledi. Ay, "Girişimlerimizi yaptık. Teklifimize olumlu yanıt gelirse, bu oyuncuları kadromuza katacağız" diye konuştu.
- 2.8.2018
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mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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