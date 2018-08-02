Bursaspor atağa kalktı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    atağa kalktı

    Bursaspor atağa kalktı

    'da Başkan , Senegalli golcü (33) ve 'ın on numarası (28) için teklif yaptıklarını söyledi.

    'da Başkan , Senegalli golcü (33) ve 'ın on numarası (28) için teklif yaptıklarını söyledi. Ay, "Girişimlerimizi yaptık. Teklifimize olumlu yanıt gelirse, bu oyuncuları kadromuza katacağız" diye konuştu.

    1. 2.8.2018
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