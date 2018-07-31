Cisse ve Doumbia’ya teklif – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Cisse ve Doumbia’ya teklif

    Cisse ve Doumbia’ya teklif

    Başkan , santrfora mutlaka takviye yapacaklarını vurgulayarak, camiayı heyecanlandıracak isimler verdi.

    Başkan , santrfora mutlaka takviye yapacaklarını vurgulayarak, camiayı heyecanlandıracak isimler verdi. Ali Ay, 'de Shandong Luneng'de oynayan Pappis Cisse ve S.Lizbon'dan Seydou Doumbia için teklif yaptıklarını belirtip, "Bizim teklifler onlara göre düşük ama bunları verebileceğimizi söyledik. Başka alternatifler de var Hocamızın düşündüğü öncelikle iyi bir forvet, bir kanat oyuncusu daha" diye konuştu.

    ÜNLÜ MANKEN LİMA'YLA KARIŞTI!
    Başkan Ali Ay, 'nın imza töreninde neşeli anlara sahne olan bir dil sürçmesi yaşadı. Kontrat detaylarını açıkladığı sırada dili sürçerek ünlü Brezilyalı mankenle karıştırarak 'Adriana Lima' demesi tebessüme sebep oldu. Ay, ardından 'Allano Lima' diye düzeltti.

    1. 31.7.2018
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