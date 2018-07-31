Cisse ve Doumbia’ya teklif
Başkan Ali Ay, santrfora mutlaka takviye yapacaklarını vurgulayarak, camiayı heyecanlandıracak isimler verdi.
Başkan Ali Ay, santrfora mutlaka takviye yapacaklarını vurgulayarak, camiayı heyecanlandıracak isimler verdi. Ali Ay, Çin'de Shandong Luneng'de oynayan Pappis Cisse ve S.Lizbon'dan Seydou Doumbia için teklif yaptıklarını belirtip, "Bizim teklifler onlara göre düşük ama bunları verebileceğimizi söyledik. Başka alternatifler de var Hocamızın düşündüğü öncelikle iyi bir forvet, bir kanat oyuncusu daha" diye konuştu.
ÜNLÜ MANKEN LİMA'YLA KARIŞTI!
Başkan Ali Ay, Lima'nın imza töreninde neşeli anlara sahne olan bir dil sürçmesi yaşadı. Kontrat detaylarını açıkladığı sırada dili sürçerek ünlü Brezilyalı mankenle karıştırarak 'Adriana Lima' demesi tebessüme sebep oldu. Ay, ardından 'Allano Lima' diye düzeltti.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Cisse ve Doumbia’ya teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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