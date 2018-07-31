Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, çabukluk çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 31.7.2018 14:21
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Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
Toplam 1
Yorum
Ahmet Aktepe Fenerbahçe'mizin acilen stoper ve forvet alması gerekiyor, yoksa devler liginde işimiz çok zor olacak.
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N’Doye parçaladı
Toplam 3
Yorum
şeref trabzonda gol attı da geçersizmi sayıldı bu yabancılar böyle işte
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UEFA'dan Türk hakemlere görev
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Bak bu konuda ,, bilhassa "BIYIKLI " hakemlerimiz cok iyidir...
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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