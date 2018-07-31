Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, çabukluk çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.