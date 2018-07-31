Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'da hazırlıkları

    Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları

    ekiplerinden , hazırlıklarını sürdürüyor.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

    Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, çabukluk çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.



    1. 31.7.2018 14:21
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