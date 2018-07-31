Ali Ay, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında, Fikret Orman ile yaptığı transfer görüşmesi hakkında şunları söyledi:

"Aramızda bir konuşma geçti. Başkanımız düşünecek, ben de düşüneceğim. Ona göre karar vereceğiz. Şu an bitmiş bir şey yok. Kiralık olarak vermeyi düşünmüyoruz, bonservisi ile vermeyi düşünüyorum. Harun, bizim futbolcumuz, milli futbolcumuz ve Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Fikret Başkan 'Ne düşünüyorsunuz?' dedi, ben de gerekli şeyleri söyledim. Takas düşünmüyoruz. Olumlu olumsuz diye bir şey söyleyemem, o da görüşecek, biz de görüşeceğiz yönetimimizle."

Başkan Ay, transfer gündemlerinde yer aldığı iddia edilen Papiss Cisse ve Seydou Doumbia ile ilgili olarak ise, "O arkadaşlarla da görüşüldü, onlardan yanıt bekliyoruz. Onların dışında da alternatiflerimiz var. Çalışmalar yapılıyor. 2 veya 3 oyuncu alıp transferi kapatmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Ay, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının uyum içinde geçtiğini de belirterek, "Herkesin malumu kulüplerin şu anki durumu, mali tablolar zayıf. Bununla ilgili ve menajerlik ücretleriyle ilgili konuşuldu. Bizim bu işe katkı koymamız gerektiği konusunda hem fikiriz. Kulüplerin bu işten nasıl çıkması gerektiğini konuştuk. En önemli etkenlerden biri de maalesef marka değerimizin çok düşük olması. Bunun yükselmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Güzel günler inşallah yakın." değerlendirmesinde bulundu