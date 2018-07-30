Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı
Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'ın sözleşmelerinin bugün yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, "Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.
- 30.7.2018 23:24
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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