Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Bursaspor, ve ile yollarını ayırdı

    Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı

    Bursaspor, ve ile yollarını ayırdı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ve 'ın sözleşmelerinin bugün yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

    1. 30.7.2018 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN