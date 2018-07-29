Samet Aybaba'nın gözdesi Brezilyalılar
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'nın gözdesi Brezilyalılar

    Samet Aybaba'nın gözdesi Brezilyalılar

    Teknik Direktörü , çalıştırdığı takımlardaki transferlerde tercihini Brezilyalılardan yana kullandı. Aybaba ile sezona başlayan 5 takım toplamda 23 farklı ülkeden 43 etti. Bu oyuncuların 13'ünü ise Brezilyalılar oluşturdu. Bursaspor da son transferinde Brezilyalı 'yı kadrosunda dahil etmişti.

    , yeni sezon için takımı 'ya emanet ederken kadro da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Şu ana kadar dış transferde 4 oyuncuyu bünyesine dahil eden yeşil beyazlı kulüpte son ise Brezilyalı oyuncu oldu. Teknik direktör Samet Aybaba'nın ise transferlerde Brezilyalı oyuncuları daha fazla tercih etmesi dikkat çekti.

    Bu sezon lige Bursaspor'un başında başlayacak olan Samet Aybaba, daha önce ise 2017-18 sezonunda 'da, 2013-14 sezonunda 'da, 2012-13 sezonunda 'ta, 2008-09 sezonunda Bursaspor'da ve 2004-05 sezonunda da şu an adı olan Büyükşehir Belediye Ankaraspor'da lige başlamıştı.

    Böylelikle transferlerin gerçekleşmesinde doğrudan etkisi bulunan Aybaba'nın sezon başı takıma dahil ettiği oyuncuların önemli bir kısmı Brezilyalılar oldu. Aybaba ile sezona başlayan 5 takım toplamda 23 farklı ülkeden 43 transfer etti. Bu oyuncuların 13'ünü ise Brezilyalılar oluşturdu. Sambacıların etkisiyle Aybaba, en fazla transferi de kıtasından gerçekleştirdi. Toplamda Güney Amerika'dan 16, Avrupa'dan 14, 'dan 12 ve Asya'dan da 1 oyuncu Aybaba'nın sezon başı çalıştırdığı takımlara geldi.

    Allano Lima transferiyle de Bursaspor'daki Brezilyalı sayısı 2'ye çıktı. Lima'nın dışında vatandaşı Titi de yeşil beyazlı kulübe geçtiğimiz sezon dahil olmuştu. Aybaba'nın şans vermeyi düşündüğü güncel kadroda 6 ülkeden 8 yabancı bulunuyor.

    1. 29.7.2018 11:47
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