Timsah taarruzu! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    taarruzu!

    <a href="/index/timsah?id=09f7d7a6-549f-4362-ac5b-25b8e0a3d97c" class="" rel="tag">Timsah</a> taarruzu!

    Estoril’den Brezilyalı kanat oyuncusu Lima’yı kadrosuna katan , için de ’e kiralama teklifini iletti

    yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden , transferde hareketli günler geçiriyor. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde şehre getirdiği Allano Lima'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Portekiz'in Estoril ekibinden 1 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanatın 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu bildirildi. Daha önce 'den Brezilyalı on numara Marcio Mossoro'yu isteyen 'ın, için de teklif yaptığı öğrenildi.

    GEÇEN SEZON GERİ DÖNMÜŞTÜ
    'da futbola başlayan gurbetçi oyuncuyu kiralama isteğini ekibine ileten, yeşil-beyazlılar ardından beklemeye geçti. 2020'ye kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncu, 'de Fulham formasıyla parladıktan sonra 2013'te 'ın yolunu tuttu. Siyah- beyazlı ekiple 109 maçta 13 gol atan Frei, daha sonra Birmingham'a oldu. sezon 1.5 milyon euro karşılığında 'e gelen başarılı sol kanat, 32 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist yaptı.

    1. 28.7.2018
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