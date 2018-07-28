Samet Aybaba yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Bursaspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde şehre getirdiği Allano Lima'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Portekiz'in Estoril ekibinden 1 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanatın 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu bildirildi. Daha önce Başakşehir'den Brezilyalı on numara Marcio Mossoro'yu isteyen Timsah'ın, Kerim Frei için de teklif yaptığı öğrenildi.



GEÇEN SEZON GERİ DÖNMÜŞTÜ

Avusturya'da futbola başlayan gurbetçi oyuncuyu kiralama isteğini İstanbul ekibine ileten, yeşil-beyazlılar ardından beklemeye geçti. 2020'ye kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de Fulham formasıyla parladıktan sonra 2013'te Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah- beyazlı ekiple 109 maçta 13 gol atan Frei, daha sonra Birmingham'a transfer oldu. Geçen sezon 1.5 milyon euro karşılığında Başakşehir'e gelen başarılı sol kanat, 32 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist yaptı.