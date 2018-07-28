Bursaspor'da ayrılık! Sercan Yıldırım'ın sözleşmesi feshedildi
Bursaspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Tecrübeli golcü Sercan Yıldırım'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, uzun süredir sakat olan ve geçen sezon hiçbir maçta forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcusu Sercan Yıldırım ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Futbola Bursaspor alt yapısında başlayan ve 2007-2011 yılları arasında Bursaspor forması giyen tecrübeli forvet, 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Sercan Yıldırım, 2012 yılında Sivasspor'a, 2013 yılında Şanlıurfaspor'a, 2014 yılı devre arası transfer döneminde Bursaspor'a ve sezon sonunda ise Balıkesirspor'a kiralanmıştı. Tecrübeli golcü, 2015 yılında tekrar Bursaspor'a kiralandıktan sonra 2016 yılında bonservisiyle birlikte yeşil-beyazlı takıma katılmıştı.
Süper Lig'de kariyeri boyunca 194 maça çıkan Sercan Yıldırım, 40 gol ve 27 asistlik bir performans sergiledi.
- 28.7.2018 19:11
- Güncelleme: 28.7.2018 20:25
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Bursaspor'da ayrılık! Sercan Yıldırım'ın sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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