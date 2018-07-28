Bursaspor'da ayrılık! Sercan Yıldırım'ın sözleşmesi feshedildi – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'da ayrılık! 'ın sözleşmesi feshedildi

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da ayrılık! <a href="/index/sercan-yildirim?id=dd077406-610b-4034-8fe9-6585d3280b78" class="" rel="tag">Sercan Yıldırım</a>'ın sözleşmesi feshedildi

    'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Tecrübeli golcü 'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

    Spor Toto Süper Lig takımlarından , uzun süredir sakat olan ve geçen sezon hiçbir maçta forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcusu ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

    Futbola alt yapısında başlayan ve 2007-2011 yılları arasında Bursaspor forması giyen tecrübeli forvet, 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen , 2012 yılında Sivasspor'a, 2013 yılında Şanlıurfaspor'a, 2014 yılı devre arası transfer döneminde Bursaspor'a ve sezon sonunda ise Balıkesirspor'a kiralanmıştı. Tecrübeli golcü, 2015 yılında tekrar Bursaspor'a kiralandıktan sonra 2016 yılında bonservisiyle birlikte yeşil-beyazlı takıma katılmıştı.

    Süper Lig'de kariyeri boyunca 194 maça çıkan Sercan Yıldırım, 40 gol ve 27 asistlik bir performans sergiledi.

    1. 28.7.2018 19:11
    2. Güncelleme: 28.7.2018 20:25
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