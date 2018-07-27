Timsah Lima’yı kaptı

Yasin Öztekin'i elinden kaçıran Bursaspor, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Estoril'de görev yapan 23 yaşındaki sağ kanat Allano Lima'yı 1 yıllığına kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonuyla kadroya katılacak Brezilyalı oyuncunun, yarın sağlık kontrolünden sonra kendini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 1.5 sezondur Estoril forması giyen Lima, 40 karşılaşmada 6 gol ve 6 asistle oynadı.