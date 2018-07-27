Timsah Lima’yı kaptı – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Timsah Lima’yı kaptı

    Timsah Lima’yı kaptı

    'i elinden kaçıran , aradığı ismi Portekiz'de buldu.

    'i elinden kaçıran , aradığı ismi Portekiz'de buldu. 'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Estoril'de görev yapan 23 yaşındaki sağ kanat Allano Lima'yı 1 yıllığına kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonuyla kadroya katılacak Brezilyalı oyuncunun, yarın sağlık kontrolünden sonra kendini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 1.5 sezondur Estoril forması giyen Lima, 40 karşılaşmada 6 gol ve 6 asistle oynadı.

    1. 27.7.2018
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