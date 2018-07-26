Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Aziz ve Ekong açıklaması
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Başkanı 'dan Aziz ve açıklaması

    Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Aziz ve Ekong açıklaması

    Başkanı , için 'den resmi teklif gelmediğini belirtirken, içinse gelen tekliflerin çok düşük olduğunun altını çizdi.

    'da çalışmaları devam ederken, 'da düzenlenen 'nda forma giyen oyuncularından ve William Troost-'un ismi transferler iddialarıyla anılmaya başlandı.
    Bursaspor Başkanı , Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada iddialara açıklık getirdi. Özellikle İngiliz basınında çıkan Aziz Behich için 'den teklif geldiği yönündeki haberlere ilişkin konuşan Başkan Ay, "İngiltere'den Aziz Behich için henüz bir teklif yok" dedi. Dünya Kupası'nda boy gösteren bir diğer oyuncuları William Troost-Ekong'a dair ise Başkan Ay, "Ekong için teklif geldi ancak çok düşük. Daha önceden de söylediğimiz gibi, değerini bulan her oyuncu ile yollarımızı ayırabiliriz. Transfer döneminin kapanmasına uzun bir süre var" diye konuştu.
    Başkan Ali Ay, 'in durumu hakkında da yeni bir gelişmenin olmadığını sözlerine ekledi. ve 'ın gündeminde yer alan Harun Tekin için özellikle Beşiktaş, takas yoluyla bu transferi noktalamak isterken yeşil beyazlı kulüp takas istemiyor.

    1. 26.7.2018 15:47
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