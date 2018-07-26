Bursaspor, Allano Lima'yı kiraladı – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    , 'yı kiraladı

    Bursaspor, Allano Lima'yı kiraladı

    , Jani Atanasov, Staphane Badji ve 'nın ardından 'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp 23 yaşındaki genç oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübü Estoril ile anlaştı.

    çalışmalarına hız veren , Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de forma giyen 'yı renklerine bağladı. Yeşil beyazlı kulüp, 23 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı. Lima'nın satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı öğrenilirken, futbolcu da yola çıktı. Brezilyalı genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ye aldığı uçak biletini gösterdi. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Lima'nın daha sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    Geçtiğimiz sezon Estoril'de ter döken Lima, çıktığı 30 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı. 23 yaşındaki oyuncu hem sol kanat, hem de sağ kanatta forma giyebiliyor.

    1. 26.7.2018 19:31
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