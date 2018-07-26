Bursa taarruzda – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Bursa taarruzda

    Bursa taarruzda

    ’i Göztepe’ye kaptıran Timsah, uzun süredir temas halinde olduğu ve Mossoro’dan vazgeçmiyor, iki yıldız için tüm şartları zorluyor

    suskun takımlarından , bombaları bir bir patlatmak için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan iki yıldızla temaslarını hızlandırdı. ve 'yu kadrosuna katmayı hedefleyen Timsah, bu transferlerde tüm şartları zorlamaya başladı. Bursaspor Yönetimi'nin, 3 sezondur formasını giydiği Çin ekibi yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kalan golcü Cisse'de somut adımlar attığı öğrenildi.

    İSTİKRAR ABİDESİ MOSSORO
    'nın kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen Mossoro için de ile pazarlıkların sürdürdüğü belirtildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki orta sahanın gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. 5 sezondur Başakşehir forması giyen Brezilyalı futbolcu, istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta oynayan Mossoro, 2016-17'de 40, 2015-16'da 38, 2014-15'te de 32 karşılaşmada forma giydi. Serkan YETİŞMİŞOĞLU
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    'PAPİSS CİSSE 20 MİLYON EURO'LUK OYUNCU'
    Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Papiss Cisse için şu ifadeleri kullandı: "Papiss Cisse, geçen sezon tam oynasaydı eğer, transferde yanına bile yaklaşamazdık. 20 milyon euro'luk değeri olan üst düzey bir oyuncu. Sivasspor'a Kone'yi alırken, '2 senede 4 maç oynamış. Niye alıyorsun?' diyorlardı. Kone'yi başka türlü nasıl alacaksın?"

    PAPiSS CiSSE KiMDiR??
    : 3 Haziran 1985
    Doğum yeri: Senegal
    Boy: 1.80 / Kilo: 72
    Pozisyon: Forvet
    Kulübü: S. Luneng
    KARiYERi

    Metz 101 36
    Chateauroux 15 4
    Freiburg 67 39
    131 44
    Shandong Luneng 34 18

    MARCiO MOSSORO KiMDiR?
    Doğum tarihi: 4 Temmuz 1983
    Doğum yeri: Brezilya
    Boy: 1.70 / Kilo: 70
    Pozisyon: Orta Saha
    Kulübü: Başakşehir
    KARiYERi
    Takım Maç Gol
    Internacional 6 0
    Maritimo 29 7
    Sporting Braga 181 16
    Al Ahli 31 7
    Başakşehir 146 18

    1. 26.7.2018
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