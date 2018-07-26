Bursa taarruzda
Yasin Öztekin’i Göztepe’ye kaptıran Timsah, uzun süredir temas halinde olduğu Papiss Cisse ve Mossoro’dan vazgeçmiyor, iki yıldız için tüm şartları zorluyor
Transferin suskun takımlarından Bursaspor, bombaları bir bir patlatmak için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan iki yıldızla temaslarını hızlandırdı. Papiss Cisse ve Marcio Mossoro'yu kadrosuna katmayı hedefleyen Timsah, bu transferlerde tüm şartları zorlamaya başladı. Bursaspor Yönetimi'nin, 3 sezondur formasını giydiği Çin ekibi Shandong Luneng yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kalan golcü Cisse'de somut adımlar attığı öğrenildi.
İSTİKRAR ABİDESİ MOSSORO
Teknik direktör Samet Aybaba'nın kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen Mossoro için de Başakşehir ile pazarlıkların sürdürdüğü belirtildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki orta sahanın gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. 5 sezondur Başakşehir forması giyen Brezilyalı futbolcu, istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta oynayan Mossoro, 2016-17'de 40, 2015-16'da 38, 2014-15'te de 32 karşılaşmada forma giydi. Serkan YETİŞMİŞOĞLU
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'PAPİSS CİSSE 20 MİLYON EURO'LUK OYUNCU'
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Papiss Cisse için şu ifadeleri kullandı: "Papiss Cisse, geçen sezon tam oynasaydı eğer, transferde yanına bile yaklaşamazdık. 20 milyon euro'luk değeri olan üst düzey bir oyuncu. Sivasspor'a Kone'yi alırken, '2 senede 4 maç oynamış. Niye alıyorsun?' diyorlardı. Kone'yi başka türlü nasıl alacaksın?"
PAPiSS CiSSE KiMDiR??
Doğum tarihi: 3 Haziran 1985
Doğum yeri: Senegal
Boy: 1.80 / Kilo: 72
Pozisyon: Forvet
Kulübü: S. Luneng
KARiYERi
Takım Maç Gol
Metz 101 36
Chateauroux 15 4
Freiburg 67 39
Newcastle United 131 44
Shandong Luneng 34 18
MARCiO MOSSORO KiMDiR?
Doğum tarihi: 4 Temmuz 1983
Doğum yeri: Brezilya
Boy: 1.70 / Kilo: 70
Pozisyon: Orta Saha
Kulübü: Başakşehir
KARiYERi
Takım Maç Gol
Internacional 6 0
Maritimo 29 7
Sporting Braga 181 16
Al Ahli 31 7
Başakşehir 146 18
- 26.7.2018
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