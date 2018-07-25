Teklif almadık – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    almadık

    Teklif almadık
    Öte yandan Başkanı Ali Ay da için resmi bir almadıklarını dile getirdi. Spor'da açıklamalarda bulunan başkan Ay, "Bize gelen resmi teklif yok. Menajeri ile görüşmüş. Teklif bekliyoruz. Gelirse değerlendireceğiz. Takas düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 25.7.2018
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