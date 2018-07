Bursaspor'un Afyon kampında konuşan Abdullahi Shehu, güzel bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. "Yeni sezon için taraftarların benden büyük beklentileri olduğunu biliyorum" diyen Shehu, "Çünkü geçen sezon beni kimse tanımıyordu. Geçen seneki oyunum ile güven verdiğimi düşünüyorum. Sahada olduğum sürece her zaman takıma desteğim olacak" ifadelerini kullandı.



Dünya Kupası ve yeni sezona ilişkin de konuşan Nijeryalı oyuncu, "Dünya Kupası'nda oynamak benim hep hayalimdi, Dünya Kupası'nda oynama şansı elde ettim. Bursaspor benim oraya hazır gitmemi sağladı. Bursaspor'da olmaktan mutluyum. Geçen sezon artık geride kaldı, yeni sezon için hazırlanıyoruz. Ben bir oyuncu olarak daha yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyorum. Geçen sezonun yeterli olmadığını biliyorum. Hem takımın hem kendimin iyi bir sezon geçirmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.



Hakkında çıkan transfer iddialarını da değerlendiren Shehu, burada mutlu olduğuna işaret ederek, "Şu an Bursaspor'un oyuncusuyum ama bir futbolcunun yarın ne olacağını bilemezsiniz. Yarın ne olacağını bize zaman gösterecektir. Müslüman bir ülkede olmaktan mutluyum çünkü her yemeği ve her eti yiyebiliyorum. Bu ülkede camiye gitme imkânı bulabiliyorum. Kulağıma ezan seslerinin gelmesi beni evimde hissettiriyor. Diğer ülkelerde bunu duyamıyordum" açıklamasını yaptı.



Yeşil beyazlı kulübün orta sahaya 3 transfer yapmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Shehu, "Orta sahada meydan okumaları olumlu buluyorum. Çünkü bu bana daha fazla çalışma motivasyonu veriyor. Şu anda yeni orta saha oyuncuları var ve onlarla bir forma rekabeti içerisinde olacağım. Geçen sene de çok iyi orta saha oyuncuları vardı, düzenli oynamayı başarmıştım. Bu sezonda da aynı şekilde yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.



Son olarak Shehu, taraftara da seslenerek, "Bursaspor taraftarları bizi her zaman olduğu gibi desteklesinler, geçen sene karşısında oynadığım en iyi taraftar grubu olduklarını düşünüyorum. Verdikleri tüm destekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.