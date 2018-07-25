Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    yeni sezon formalarını tanıttı

    Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı

    Kulübü, yeni sezon formalarını bir video ile tanıttı.

    Yeşil-beyazlı kulübün 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar yayınlandı. Dijital futbol platformu Dugout üzerinden video yayınlayan yeşil-beyazlı kulüp, formaları da taraftarlara sürpriz yaparak tanıttı. Taraftarların ilk giydiği formalarıyla yaşadıkları anılarını anlattığı sırada yeni sezon formaları hediye edildi. Yayınlanan formalar arasında yeşil-gri renklerin olduğu forma dikkat çekti.




    1. 25.7.2018 17:07
    2. Güncelleme: 25.7.2018 17:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN