Bursaspor hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-1 yendi
Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, dün akşam Zafer Stadyumu'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la hazırlık maçı yaptı.
Hakan Ceylan, Baran Erarslan ve Hüsne Emre Çelimli hakem üçlüsünün yönettiği maça Bursaspor; Okan Kocuk, Muhammed Emin Sarıkaya, Ertuğrul Ersoy, Titi, Onur Atasayar, Stephane Badji, Aytaç Kara, Ozan Can Kökçü, Emirhan Aydoğan, Aziz Behich ve Bogdan Stancu 11'i ile çıktı. Ümraniyespor ise Burak Öğür, Merthan Açıl, Aaron, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Emirhan Altıntaş, Bahadır Taşdelen, Recep Aydın, Serkan Göksu, Diabang Dialiba 11'i ile mücadele etti. Maç Bursaspor'un vuruşuyla başladı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ilk golünü 53'üncü dakikada Bursaspor Kubilay Kanatsızkuş'ın ayağından buldu. Ümraniyespor 65'inci dakikada Fuat Bavuk'un attığı golle skoru 1-1 yaptı. 69'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın penaltı golüyle Bursaspor 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın son 20 dakikası yağmur altında oynandı.
- 25.7.2018 10:21
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Bursaspor hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-1 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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