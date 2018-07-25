Hakan Ceylan, Baran Erarslan ve Hüsne Emre Çelimli hakem üçlüsünün yönettiği maça Bursaspor; Okan Kocuk, Muhammed Emin Sarıkaya, Ertuğrul Ersoy, Titi, Onur Atasayar, Stephane Badji, Aytaç Kara, Ozan Can Kökçü, Emirhan Aydoğan, Aziz Behich ve Bogdan Stancu 11'i ile çıktı. Ümraniyespor ise Burak Öğür, Merthan Açıl, Aaron, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Emirhan Altıntaş, Bahadır Taşdelen, Recep Aydın, Serkan Göksu, Diabang Dialiba 11'i ile mücadele etti. Maç Bursaspor'un vuruşuyla başladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ilk golünü 53'üncü dakikada Bursaspor Kubilay Kanatsızkuş'ın ayağından buldu. Ümraniyespor 65'inci dakikada Fuat Bavuk'un attığı golle skoru 1-1 yaptı. 69'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın penaltı golüyle Bursaspor 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın son 20 dakikası yağmur altında oynandı.