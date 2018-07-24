Bursaspor, Yasin Öztekin transferinde son aşama geldi
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    , transferinde son aşama geldi

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, <a href="/index/yasin-oztekin?id=ee6f0b2a-5199-4a2d-9a35-a90025d5c4f0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a> transferinde son aşama geldi

    çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi sona eren transferinde son aşamaya geldi.

    Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını 'da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, hareketliliği sürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği kanat oyuncusu ile temaslarını sürdüren Bursasporlu idareciler, deneyimli oyuncu ile bugün yeniden masaya oturacak. ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 700 bin Euro'luk teklifte bulunan 'un, anlaşma sağlanması halinde tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
    1. 24.7.2018 10:55
    2. Güncelleme: 24.7.2018 11:12
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