O artık Timsah – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    O artık Timsah

    O artık Timsah

    Aslan’ın eski yıldızı, uzun süredir temas halinde olduğu Bursa ile el sıkıştı. 31 yaşındaki futbolcunun bugün yeşil-beyazlıların kampına katılacağı açıklandı

    Sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray ile yollarını ayıran Yasin Öztekin, tercihini yaptı. , Kayserispor ve Başakşehir'in listesinde yer alan yıldız futbolcu, ile her konuda anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı yönetim, teknik direktör Samet Aybaba'nın kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki futbolcuyla dün el sıkıştı. Aslan'ın eski yıldızının bugün yeni takımının 'daki kamp çalışmalarına katılacağı açıklandı.

    YASİN'DEN MUTLUSU YOK
    G.SARAY formasını giydiği 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli kanat, bu süreçte 148 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 18 de asist yaptı. Menaceri aracılığıyla Bursaspor'da oynamaktan gurur duyacağını ileten Yasin'in, "Büyük bir camiadan başka büyük bir camiaya gideceğimin farkındayım. Benden beklentileri de biliyorum ve elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi.

    800 BIN EURO KAZANACAK
    Bonservisi elinde olan ile dün anlaşma sağlayan yönetiminin 31 yaşındaki futbolcuya ödeyeceği ücret belli oldu. 2 senelik sözleşme imzalayacak olan Yasin'in, yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.
    1. 23.7.2018
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