O artık Timsah
Aslan’ın eski yıldızı, uzun süredir temas halinde olduğu Bursa ile el sıkıştı. 31 yaşındaki futbolcunun bugün yeşil-beyazlıların kampına katılacağı açıklandı
YASİN'DEN MUTLUSU YOK
G.SARAY formasını giydiği 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli kanat, bu süreçte 148 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 18 de asist yaptı. Menaceri aracılığıyla Bursaspor'da oynamaktan gurur duyacağını ileten Yasin'in, "Büyük bir camiadan başka büyük bir camiaya gideceğimin farkındayım. Benden beklentileri de biliyorum ve elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi.
800 BIN EURO KAZANACAK
Bonservisi elinde olan Yasin Öztekin ile dün anlaşma sağlayan Bursaspor yönetiminin 31 yaşındaki futbolcuya ödeyeceği ücret belli oldu. 2 senelik sözleşme imzalayacak olan Yasin'in, yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.
- 23.7.2018
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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