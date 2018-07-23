Ekoko Konya’ya – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Ekoko Konya’ya

    Ekoko Konya’ya

    Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 'da Ekoko sesleri...

    'un kadrosunda düşünmediği Kongolu için görüşmelere başlayan yeşil-beyazlıların büyük mesafe kat ettiği öğrenildi. Yönetimin düşük bir bedelle transferi bitireceği belirtildi.

    24 MAÇ, 4 GOL, 2 ASİST
    Geçtiğimiz sezon 24 lig maçına çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 attı, 2 asist yaptı. Kariyerine Rennes'te başlayan Ekoko, El Jaish, Al Ain ve Al Nasr formalarını giydi. Her iki kanatta oynayan Ekoko, savunmaya da verdiği destekle dikkat çekiyor.
    1. 23.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekoko Konya’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN