Ekoko Konya’ya
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Konyaspor'da Ekoko sesleri...
24 MAÇ, 4 GOL, 2 ASİST
Geçtiğimiz sezon 24 lig maçına çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 gol attı, 2 asist yaptı. Kariyerine Rennes'te başlayan Ekoko, El Jaish, Al Ain ve Al Nasr formalarını giydi. Her iki kanatta oynayan Ekoko, savunmaya da verdiği destekle dikkat çekiyor.
- 23.7.2018
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 3
Yorum
Yusuf EKİNCİ Bir zamanlar azız yıldırım bey ne demişti galatasaray için,panatinakos varken neden galatasarayı tutayım.Benfika tur geçsın.Avro bize gelsin
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 3
Yorum
betoooo betoo adamım dogru konusmus hemde cok rahat gecer
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 17
Yorum
KrAlex İnanmadan bir savaşı asla kazanamazsın. Bu turu geçeceğimize eminim çünkü para için oynayan yıldızlar değil yüreğiyle oynayan gençler olacak
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