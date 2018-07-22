Timsah’a dev forvet
Bursaspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Lazio’nun 1.90’lık golcüsü Caicedo’da so
Geçtiğimiz yıl hedeflerinin uzağında kalan Bursaspor, yeni sezonda iddialı bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Lazio'nun forveti Felipe Caicedo transferinde mutlu sona yaklaştı. Timsah'ın idari menajeri Altuğ Günaydın'ın İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare'yi telefonla arayarak, transferin detaylarını görüştüğü öğrenildi. Lazio ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.90'lık golcüyü kiralayacak olan Bursaspor, mukaveleye 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini alma opsiyonunu da ekleyecek.
Lazio formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maça çıkan Caicedo, bu karşılaşmalarda 6 gol attı, 3 de asist yaptı.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Timsah’a dev forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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