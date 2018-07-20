Yasin Öztekin Bursaspor yolunda! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Bursaspor yolunda!

    Yasin Öztekin Bursaspor yolunda!

    Bursa Teknik Direktörü Aybaba, 'i almak istediklerini açıkladı.

    Bursa Teknik Direktörü Aybaba, 'i almak istediklerini açıkladı. Aybaba, "Takımı sürükleyebilecek bir oyuncu. Bonservisi de elinde. Avrupa'dan böyle bir futbolcuyu almak için en az 2-3 milyon Euro bonservis öder, üstüne de yüksek yıllık maaşlar verirsiniz" yorumunu yaptı. Forvet transferinin çok önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Kalede ve defansta iyiyiz. Orta alanı da bir şekilde toparlıyoruz. Gelecek isimler de olacak. Ama esas mesele forvette. Ne yapıp ne edip iyi bir isim almamız şart oldu. Gerekirse 2 milyon Euro verip o santrforu almamız lazım. Parayı santrfora yatıracağız" diye konuştu.

    1. 20.7.2018
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