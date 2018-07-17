Bursaspor’da Sio heyecanı
Timsah, Montpellier’in yeni golcü almasıyla Kembo’yla takas etmek istediği Fransızlar’ın Fildişili yıldızı için umutlandı.
Hücuma takviye için arayışlarını sürdüren Bursaspor, Giovanni Sio'da karar kılmıştı. Yeşil beyazlı kulüp bu transferin gerçekleşmesi adına Jires Kembo Ekoko'yu da takas olarak kullanmayı planlarken, Fransa'daki yeni gelişmeler yeşil-beyazlı camiayı heyecanlandırdı. Fransa'nın en saygın gazetelerinden L'Equipe, Montpellier'nin Toulouse'ta oynayan Andy Delort ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı.
37 MAÇTA 10 GOL ATTI
Daha önce de hücum hattına geçen sezon G.Birliği'nde oynayan Skuletic'i dahil eden ve golcü Ninga'yı da Caen'e gönderen Montpellier'in, 29 yaşındaki Sio ile de yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeşil-beyazlı kurmaylar görüşmelerini sıklaştırırken, Delort'un imzasının ardından Sio'nun da Bursa'ya transfer olması bekleniyor. Tecrübeli golcü geçen sezon 37 maçta 10 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Bursaspor’da Sio heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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