Bursaspor’da Sio heyecanı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ’da Sio heyecanı

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da Sio heyecanı

    Timsah, ’in yeni golcü almasıyla Kembo’yla takas etmek istediği Fransızlar’ın Fildişili yıldızı için umutlandı.

    Hücuma takviye için arayışlarını sürdüren , Giovanni Sio'da karar kılmıştı. Yeşil beyazlı kulüp bu transferin gerçekleşmesi adına Jires Kembo Ekoko'yu da takas olarak kullanmayı planlarken, 'daki yeni gelişmeler yeşil-beyazlı camiayı heyecanlandırdı. 'nın en saygın gazetelerinden L'Equipe, 'nin Toulouse'ta oynayan Andy Delort ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

    37 MAÇTA 10 GOL ATTI
    Daha önce de hücum hattına geçen sezon G.Birliği'nde oynayan Skuletic'i dahil eden ve golcü Ninga'yı da Caen'e gönderen 'in, 29 yaşındaki Sio ile de yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeşil-beyazlı kurmaylar görüşmelerini sıklaştırırken, Delort'un imzasının ardından Sio'nun da Bursa'ya olması bekleniyor. Tecrübeli golcü geçen sezon 37 maçta 10 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

    1. 17.7.2018
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