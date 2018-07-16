Titi’ye Trabzonspor kancası
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’ye kancası

    Titi’ye Trabzonspor kancası

    ’un tecrübeli defans oyuncusu için ’un nabız yokladığı öğrenildi.

    öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda, takımdaki isimlere de teklif gelmeye devam ediyor. Geçen sezon formasıyla ve 'de toplam 36 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Brezilyalı stoper için 'un nabız yokladığı öğrenildi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, 30 yaşındaki oyuncu için Bursaspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
    Deneyimli stoper, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursa'da yapılan antrenmanlara alacakları sebebiyle katılmamış, sorunun çözülmesinin ardından Afyon'da yapılan ilk etap çalışmalarında yer almıştı.

    Geçen sezonun en istikrarlı ve başarılı isimleri arasında yer alan Titi'nin Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.
    Tecrübeli oyuncuya daha önce de talip olmuş, ekibinin 1 milyon Euro'luk bonservis ücreti önerisine yeşil-beyazlı idareciler sıcak bakmamıştı.
    1. 16.7.2018 14:38
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