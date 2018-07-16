Titi’ye Trabzonspor kancası
Bursaspor’un tecrübeli defans oyuncusu Titi için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi.
Deneyimli stoper, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursa'da yapılan antrenmanlara alacakları sebebiyle katılmamış, sorunun çözülmesinin ardından Afyon'da yapılan ilk etap çalışmalarında yer almıştı.
Geçen sezonun en istikrarlı ve başarılı isimleri arasında yer alan Titi'nin Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.
Tecrübeli oyuncuya daha önce Göztepe de talip olmuş, İzmir ekibinin 1 milyon Euro'luk bonservis ücreti önerisine yeşil-beyazlı idareciler sıcak bakmamıştı.
- 16.7.2018 14:38
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA 2 AYDIR BISEY YOK, HALDUN USTUNEL'I GETIRIN NE TRANSFERLER YAPAR, ALBAYRAK COK ACEMI
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 12
Yorum
Gslı Beyler gidin kendi sayfanızda yorum yapın..O gelir stad dolar o gelir şampiyonluk gelir o varsa başarı vardır..Biz seviyoruz kime ne...
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
Titi’ye Trabzonspor kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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