Bursaspor'da Sercan Yıldırım ile yollar ayrılıyor
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'da ile yollar ayrılıyor

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da <a href="/index/sercan-yildirim?id=dd077406-610b-4034-8fe9-6585d3280b78" class="" rel="tag">Sercan Yıldırım</a> ile yollar ayrılıyor

    'un  şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan; ancak daha sonrasında istikrarsız performansı nedeniyle kariyerinde düşüşe geçen , yeşil beyazlı kulübe veda etmeye hazırlanıyor.


    'un altyapısından yetiştikten sonra yeşil beyazlı kulüp ile birlikte şampiyonluğu yaşayan ile yollar ayrılıyor. 2016-2017 yaz sezonunda 'in 'a gidişiyle birlikte takas anlaşması sonrası yeşil beyazlı kulübe gelen 'in sözleşmesi yakın süreçte feshedilecek. Sakatlığının da etkisiyle geçtiğimiz sezonu, resmi bir maça çıkmadan geçiren 28 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör da antrenmanlarda yer vermemişti.
    2011-2012 sezonunun yaz döneminde 'dan 'a 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sercan Yıldırım, sarı kırmızılı kulüpte 26 maça çıkarken beklentileri karşılayamamıştı. Akabinde sarı kırmızılı kulüp tarafından sırasıyla , Şanlıurfaspor, ve 2 kez de Bursaspor'a kiralanan tecrübeli oyuncu, en son 3 Haziran 2017'de, Bursaspor'un ile oynadığı ve deplasmanda 2-1 kazanarak kümede kaldığı maçta forma giymişti.
    Sercan Yıldırım, yeşil beyazlı kulüpte toplamda 175 maça çıkarken 38 gol attı, 17 de asist kaydetti.

    1. 16.7.2018 14:39
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