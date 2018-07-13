Bursaspor şova hazır! – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    şova hazır!

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a> şova hazır!

    Transfere hız veren ’da G.Saray’dan ayrılan Yasin’le birlikte stoperler ’tan Vukovic ve ’den ’da görüşmeler olumlu ilerliyor

    Badji, Atanasov ve Aytaç'ı eden , 'nın raporu doğrultusunda listesindeki isimlerle görüşmelerine hız verdi. Bu isimler arasındaki G.Saray'dan ayrılan konusunda da olumlu ilerlemeler kaydedildiği öğrenildi. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki milli futbolcuyla temas kuran yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

    İBRE SIRP KULEDEN YANA
    Yönetim, Aybaba'nın istediği stoperlerden, 'tan Vukovic ile 'da kiralık oynayan bonservisi 'deki için de beklemede. 'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki 'ya göre düşük maliyetli olması nedeniyle, 'da iz bırakan bir performans sergileyen 1.95 boyunda, 30 yaşındaki stoper daha çok öne çıkıyor.

    SİO'DA ÜCRET KRİZİ ÇIKTI
    'un Kembo'yla takas etmek istediği Montpellier'den Giovanni Sio konusunda görüşmeler tıkandı. Fildişi Sahilli golcünün aldığı ücretin, Kongo asıllı Fransız sağ açık Kembo'dan 250 bin Euro düşük olması nedeniyle kulübü sorun çıkarırken, transferde ilerleme kaydedilmedi

    BURSASPOR'DA 6 FUTBOLCU ELDE KALDI
    Timsah'ta Teknik Direktör 'nın kadroda yer vermeyeceğini açıkladığı Delarge, Kembo, Jovic, Necid, Sane ve , Afyon kampına dahil edilmemişti. Yeşil-beyazlı kurmaylar, mali yükü azaltmak için 6 ismi de bir an önce elden çıkarmak istiyor.

    1. 13.7.2018
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