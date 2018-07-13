Badji, Atanasov ve Aytaç'ı transfer eden Bursaspor, Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda listesindeki isimlerle görüşmelerine hız verdi. Bu isimler arasındaki G.Saray'dan ayrılan Yasin Öztekin konusunda da olumlu ilerlemeler kaydedildiği öğrenildi. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki milli futbolcuyla temas kuran yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.



İBRE SIRP KULEDEN YANA

Yönetim, Aybaba'nın istediği stoperlerden, Olympiakos'tan Vukovic ile Kasımpaşa'da kiralık oynayan bonservisi Chelsea'deki Omeruo için de beklemede. Yunanistan'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki Omeruo'ya göre düşük maliyetli olması nedeniyle, Konya'da iz bırakan bir performans sergileyen 1.95 boyunda, 30 yaşındaki Sırp stoper daha çok öne çıkıyor.



SİO'DA ÜCRET KRİZİ ÇIKTI

Bursaspor'un Kembo'yla takas etmek istediği Montpellier'den Giovanni Sio konusunda görüşmeler tıkandı. Fildişi Sahilli golcünün aldığı ücretin, Kongo asıllı Fransız sağ açık Kembo'dan 250 bin Euro düşük olması nedeniyle kulübü sorun çıkarırken, transferde ilerleme kaydedilmedi



BURSASPOR'DA 6 FUTBOLCU ELDE KALDI

Timsah'ta Teknik Direktör Samet Aybaba'nın kadroda yer vermeyeceğini açıkladığı Delarge, Kembo, Jovic, Necid, Sane ve Sercan Yıldırım, Afyon kampına dahil edilmemişti. Yeşil-beyazlı kurmaylar, mali yükü azaltmak için 6 ismi de bir an önce elden çıkarmak istiyor.