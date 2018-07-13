Bursaspor şova hazır!
Transfere hız veren Bursaspor’da G.Saray’dan ayrılan Yasin’le birlikte stoperler Olympiakos’tan Vukovic ve Chelsea’den Omeruo’da görüşmeler olumlu ilerliyor
Badji, Atanasov ve Aytaç'ı transfer eden Bursaspor, Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda listesindeki isimlerle görüşmelerine hız verdi. Bu isimler arasındaki G.Saray'dan ayrılan Yasin Öztekin konusunda da olumlu ilerlemeler kaydedildiği öğrenildi. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki milli futbolcuyla temas kuran yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
İBRE SIRP KULEDEN YANA
Yönetim, Aybaba'nın istediği stoperlerden, Olympiakos'tan Vukovic ile Kasımpaşa'da kiralık oynayan bonservisi Chelsea'deki Omeruo için de beklemede. Yunanistan'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki Omeruo'ya göre düşük maliyetli olması nedeniyle, Konya'da iz bırakan bir performans sergileyen 1.95 boyunda, 30 yaşındaki Sırp stoper daha çok öne çıkıyor.
SİO'DA ÜCRET KRİZİ ÇIKTI
Bursaspor'un Kembo'yla takas etmek istediği Montpellier'den Giovanni Sio konusunda görüşmeler tıkandı. Fildişi Sahilli golcünün aldığı ücretin, Kongo asıllı Fransız sağ açık Kembo'dan 250 bin Euro düşük olması nedeniyle kulübü sorun çıkarırken, transferde ilerleme kaydedilmedi
BURSASPOR'DA 6 FUTBOLCU ELDE KALDI
Timsah'ta Teknik Direktör Samet Aybaba'nın kadroda yer vermeyeceğini açıkladığı Delarge, Kembo, Jovic, Necid, Sane ve Sercan Yıldırım, Afyon kampına dahil edilmemişti. Yeşil-beyazlı kurmaylar, mali yükü azaltmak için 6 ismi de bir an önce elden çıkarmak istiyor.
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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