Bursaspor ilk hazırlık maçına çıkıyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, kampın ilk hazırlık maçında bugün Balıkesirspor ile karşılaşacak.
Yeşil-beyazlı ekibin tamamı 19.00'da başlayacak ve Afyon Stadyumu'nda oynanacak olan hazırlık maçlarının programı şöyle:
12 Temmuz Perşembe: Bursaspor - Balıkesirspor
18 Temmuz Çarşamba: Bursaspor - Altay
21 Temmuz Cumartesi: Bursaspor - Afjet Afyonspor
24 Temmuz Salı: Bursaspor - Ümraniyespor
27 Temmuz Cuma: Bursaspor - Şagadam
- 12.7.2018 12:43
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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