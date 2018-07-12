Bursaspor ilk hazırlık maçına çıkıyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    ilk hazırlık maçına çıkıyor

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> ilk hazırlık maçına çıkıyor

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , kampın ilk hazırlık maçında bugün ile karşılaşacak.

    Sezon başı hazırlıklarına Afyon'da devam eden yeşil-beyazlılar, bugün ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TV'den canlı yayınlanacak.

    Yeşil-beyazlı ekibin tamamı 19.00'da başlayacak ve Afyon Stadyumu'nda oynanacak olan hazırlık maçlarının programı şöyle:

    12 Temmuz Perşembe: -
    18 Temmuz Çarşamba: - Altay
    21 Temmuz Cumartesi: - Afjet Afyonspor
    24 Temmuz Salı: - Ümraniyespor
    27 Temmuz Cuma: - Şagadam
    1. 12.7.2018 12:43
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