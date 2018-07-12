Bursaspor, hazırlık maçında Balıkesirspor Baltok'a yenildi
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren takımlardan Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'u 1-0 yendi.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan hazırlık maçına Bursaspor, Muhammed Şengezer, Titi, Ertuğrul Ersoy, Muhammet Emin Sarıkaya, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Emirhan Aydoğan, Berat Ustabaşı, Ozan Can Kökçü, Çağatay Yılmaz ve Kubilay Kanatsızkuş ilk 11'i ile maça başladı.
Balıkesir ekibi ise Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Bülent Cevahir, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan, Sedat Şahintürk, Mehmet Boztepe ve A'Beka'dan oluşan 11 ile sahada yer aldı.
Süper Lig hakemlerinden Koray Gençerler'in düdük çaldığı maçta, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulandı.
İkinci yarıda Bursaspor'da sonradan oyuna giren Jani Atanasov'un kendi ceza alanında eline çarpan top, VAR sayesinde hakem tarafından tespit edildi ve Balıkesirspor Baltok penaltı kazandı. Nizamettin Çalışkan'ın 69. dakikada attığı penaltı golüyle Balıkesir ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı.
AYBABA: "EKSİKLERİMİZİ GÖRÜYORUZ"
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"İyi çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı hazırlık maçıyla bağlamak istedik. Oyuncularımız elinden gelini yapıyor. Görüyoruz iyi oluyor böyle maçlar. Eksiklerimizi görüyoruz. Arkadaşların hepsinin performansından memnunum. Önümüzdeki haftalarda kendimizi daha da geliştirerek iyi yerlere geleceğiz. Genç oyuncularımız gelişecek. Ancak 16 yaşındaki bir çocuğun burada çıkıp 90 dakika oynaması çok keyif verici bir şey. Transferler tamamlansın ve milli takımdaki oyuncular kampa katılsın, ondan sonra farklı şeyler düşünmeye başlayacağız. VAR sistemi iyi oldu. Kimsenin hakkını yemesinler. Sistem neyi doğru gösteriyorsa o; ne bize ne rakibe. Rakibimizi kutluyorum."
BULAK: "ATAK OYUNU GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"
Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak da her iki takımın oyuncularının centilmence mücadele ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Bursaspor'un 3-4 pozisyonu vardı. Vukovic çok iyiydi bugün. Bizim de vardı ama onlar daha net pozisyonlara girdiler. VAR uygulandı. O da bize olumlu yansıdı. Oyuncularımın istekleri, pas anlayışı iyi. Topu elde tutma iyi. Tabii daha hücum parametrelerini kullanmamız lazım. Atak oyunu geliştirmemiz lazım. Bu da gün geçtikçe gelişecek. Hazırlık maçlarında bu da ortaya çıkacak. Tabii güçlü takıma karşı oynuyorsunuz. Kontrollü oyun ve pas oyunu iyiydi."
- 12.7.2018 23:33
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Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Bursaspor, hazırlık maçında Balıkesirspor Baltok'a yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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