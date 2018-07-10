Timsah’ta Badji kadroyu beğendi – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    Timsah’ta kadroyu beğendi

    Timsah’ta Badji kadroyu beğendi
    'un yeni transferi Stephane , takım kadrosundan çok memnun. Senegalli orta saha, "Burada çok önemli oyuncular var henüz bir maç oynamadım. Derinliği olan bir kadro gördüm. Bir takımı takım yapan güçlü kılan da budur" ifadelerini kullandı.
    1. 10.7.2018
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